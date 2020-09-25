У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве

Фото: авария самолета в Чугуеве (facebook.com/police.kharkov)

В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице ОП в Facebook.

По информации ОП, в результате аварии 20 человек погибли и двое получили ранения.

Напомним, сегодня в Харьковской области вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На место аварии самолета сразу же выехали подразделения ГСЧС.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области 11 сентября разбился самолет, в результате чего погиб пилот.

Также в Днепропетровской области разбился легкомоторный самолет, жертвами катастрофы стали два человека.