У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве

В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице ОП в Facebook.
По информации ОП, в результате аварии 20 человек погибли и двое получили ранения.
Напомним, сегодня в Харьковской области вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На место аварии самолета сразу же выехали подразделения ГСЧС.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области 11 сентября разбился самолет, в результате чего погиб пилот.
Также в Днепропетровской области разбился легкомоторный самолет, жертвами катастрофы стали два человека.