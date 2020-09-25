ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве

Чугуев, Пятница 25 сентября 2020 22:11
У Зеленского отреагировали на падение самолета в Чугуеве
Фото: авария самолета в Чугуеве (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Офисе президента выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварии военного самолета Ан-26 в Чугуеве. У Зеленского также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице ОП в Facebook.

По информации ОП, в результате аварии 20 человек погибли и двое получили ранения.

Напомним, сегодня в Харьковской области вблизи Чугуева разбился военный самолет Ан-26. На место аварии самолета сразу же выехали подразделения ГСЧС.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в Житомирской области 11 сентября разбился самолет, в результате чего погиб пилот.

Также в Днепропетровской области разбился легкомоторный самолет, жертвами катастрофы стали два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Владимир ЗеленскийкрушениеЧугуевАН-26Офис президента
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь