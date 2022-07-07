У Зеленского отреагировали на отставку Джонсона

"Быть лидером - называть российское зло злом и брать на себя ответственность в самые трудные времена. Быть лидером - первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо, Борис Джонсон", - написал он.

Подоляк заявил, что в сложные времена всегда есть возможность проявиться в худших или лучших качествах своего характера.

"Это возможность отказаться от стереотипов от того, что вчера было нормально, как нам казалось. К сожалению, вот вся нормальность со вчерашнего дня вот вся "риал политик" привели к тому, что монстр проявил свои худшие черты. Монстр пришел в суверенное государство и начал здесь все разрушать и массово убивать людей. Господин Джонсон - человек, который сразу стал называть вещи своими именами, который сразу предложил глобальной политике изменить принципы и стать более ответственным, и не делать вид, что это какая-то маленькая конфликтная ситуация", - заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что благодаря Джонсону Украина имеет все нужное для эффективной обороны страны.

"Это и оружие, и партнерство, и коалицию. Именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа - это действительно символ будущего в Украине. Победа будет за нами потому, что цивилизованный мир полностью находится на проукраинских позициях. Именно поэтому мы очень благодарны нашим партнерам, господину Джонсону за то, что имеем возможность эффективно выполнять свою работу", - добавил он.