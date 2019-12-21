Россия на несколько дней перекрыла движение по Керченскому проливу

Фото: Крымский мост (most.life)

Движение проливом перекрыли из-за визита президента РФ

Министерство транспорта Российской Федерации на 4 суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко Facebook.

По словам Клименко, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований, редакции и "Майдана иностранных дел" сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на 4 суток - с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Завершение строительства официально подтвердили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что с 1 июня 2020 года Россия планирует открытие грузового движения железнодорожной части Крымского моста. Перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.