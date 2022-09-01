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У Зеленского отреагировали на новую "цель" войны и напомнили Путину историю

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине отреагировали на новую "цель" войны, которую президент РФ Владимир Путин придумал во время открытого урока в Калининграде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Можно долго говорить: Нас спровоцировало НАТО. А потом выйдет Путин и скажет: Наша цель - ликвидировать Украину, потому что мы отрицаем существование такого государства. Украина - место, откуда все началось. Украина также место вашего бесславного финала", - заявил Подоляк.

Таким образом советник главы Офиса президента решил напомнить об уроке по истории главе России.

Напомним, что Путин во время открытого урока в Калининграде придумал новую "цель" войны в Украине. По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает России.

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Ирина ПодолякВойна в Украине