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У Зеленського відреагували на нову "мету" війни і нагадали Путіну історію

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні відреагували на нову "мету" війни, яку президент РФ Володимир Путін вигадав під час відкритого уроку в Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Можна довго казати: Нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, бо ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу", - заявив Подоляк.

Таким чином радник голови Офісу президента вирішив нагадати про урок з історії очільнику Росії.

Нагадаємо, що Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні. За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

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Ірина ПодолякВійна в Україні