У Зеленського відреагували на нову "мету" війни і нагадали Путіну історію

В Україні відреагували на нову "мету" війни, яку президент РФ Володимир Путін вигадав під час відкритого уроку в Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

"Можна довго казати: Нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, бо ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, що Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні. За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

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