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У Зеленского опровергли просьбы лидеров ЕС начать переговоры с Путиным

Фото: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии в ходе вчерашнего визита в Украину не убеждали президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же, наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", - отметил он.

Напомним, ранее немецкое издание Die Welt писало, что лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии якобы убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным, обещая поддержку в предоставлении статуса кандидата на вступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что только выбор между захваченным югом и Донбассом может заставить Путина согласиться на мирные переговоры.

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