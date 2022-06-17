У Зеленського спростували прохання лідерів ЄС почати переговори з Путіним

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії в ході вчорашнього візиту до України не переконували президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

"Навпаки, вчора на зустрічі говорилося, що тільки Україна самостійно може визначати, коли і на яких умовах сідати за стіл переговорів з Росією. До того ж, наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала в найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і далі надаватимуть нам оборонну, економічну і політичну підтримку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Welt писало, що лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії нібито переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним, обіцяючи підтримку в наданні статусу кандидата на вступ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що тільки вибір між захопленим півднем і Донбасом може змусити Путіна погодитися на мирні переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.