У Зеленского окончательно разъяснили позицию по дебатам

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

По его словам, дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.

"Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе", - отметил Разумков и подчеркнул, что Зеленский "качественно" готовится к ним, а дебаты следовало бы провести сначала в формате отчета о том, что было сделано за пять лет.

Разумков также отметил, что Зеленский не будет больше выдвигать никаких условий Порошенко.

"Зеленский отвечал, что он уже не обижается, простил", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

На НСК "Олимпийский" сегодня сообщили, что результаты переговоров по дебатам будут обнародованы сегодня до конца дня.