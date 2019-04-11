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У Зеленского окончательно разъяснили позицию по дебатам

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 14:47
У Зеленского окончательно разъяснили позицию по дебатам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко должны пройти 19 апреля на "Олимпийском"

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

По его словам, дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.

"Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе", - отметил Разумков и подчеркнул, что Зеленский "качественно" готовится к ним, а дебаты следовало бы провести сначала в формате отчета о том, что было сделано за пять лет.

Разумков также отметил, что Зеленский не будет больше выдвигать никаких условий Порошенко.

"Зеленский отвечал, что он уже не обижается, простил", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

На НСК "Олимпийский" сегодня сообщили, что результаты переговоров по дебатам будут обнародованы сегодня до конца дня.

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