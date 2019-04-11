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У Зеленського остаточно роз'яснили позицію щодо дебатів

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 14:47
У Зеленського остаточно роз'яснили позицію щодо дебатів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенка мають пройти 19 квітня на "Олімпійському"

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають пройти на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Про це розповів спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, дебати плануються на останню п'ятницю перед днем тиші - 19 квітня, як це передбачено законодавством.

"Позиція Зеленського була озвучена - що ми готові до дебатів і йдемо на них. Вони відбудуться на стадіоні", - зазначив Разумков і підкреслив, що Зеленський "якісно" готується до них, а дебати варто було б спочатку провести у форматі звіту про те, що було зроблено за п'ять років.

Разумков також зазначив, що Зеленський не буде більше висувати жодних умов Порошенку.

"Зеленський відповів, що він вже не ображається, пробачив", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

На НСК "Олімпійський" сьогодні повідомили, що результати переговорів щодо дебатів будуть оприлюднені сьогодні до кінця дня.

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