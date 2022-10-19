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У Зеленського оголосили про завтрашні відключення світла по всій Україні

Фото: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Завтра, 20 жовтня 2022 року, по всій Україні запроваджуються обмеження на електропостачання. Якщо населення не мінімізує споживання, то можливі віялові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Завтра 20.10.2022 по всій Україні вводитимуться обмеження постачання електроенергії. Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об'єкти енергетики. Прошу поставитися до цього серйозно", - зазначив він.

За його словами, з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

"Це стосується мешканців усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також з завтрашнього дня в містах буде обмежено використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше радник міністра енергетики України Олександр Харченко заявив, що внаслідок російських атак близько 40% енергетичної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджено. Тому найближчими днями можливі відключення світла.

У деяких містах уже закликали мешканців на цей випадок запастися їжею та водою.

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