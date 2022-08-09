ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського пояснили, навіщо потрібно визнати Росію країною-спонсором тероризму

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 12:19
У Зеленського пояснили, навіщо потрібно визнати Росію країною-спонсором тероризму Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Найбільш гуманістична і цивілізована частина світу визнала Росію країною-агресором і ввела дуже потужні санкції. Але дві третини світу займає або нейтральну позицію і веде певні бізнес-комунікації з РФ, або стоїть на проросійських позиціях.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню BBC.

За його словами, країни, які підтримують Росію, якийсь час були орієнтовані на її економіку і отримували дивіденди.

"Тому конкретний юридичний статус, наприклад, "країна-спонсор тероризму", дозволяє істотно знизити бізнес і економічні можливості для комунікації цих країн з РФ. А це прибирає для Росії можливість накопичувати ресурси для продовження війни, обмежує одержувані ними гроші, обмежує можливості імпортозаміщення і так далі", - заявив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що статус країни-спонсора тероризму зробить складною бізнес-логістику.

"(Статус, - ред.) буде шокувати певну кількість країн, які подумають, що їм невигідно працювати з країною-спонсором тероризму з точки зору і репутації і бізнес-відносин з іншими країнами", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що рано чи пізно вільний світ повинен буде визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Крім того, Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Ірина Подоляк Російська Федерація
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України