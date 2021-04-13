У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцам

"Основной мотиватор скорее неэкономического характера. Это то, о чем говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа, задекларировали, у кого что есть, и дальше движемся. Здесь больше речь идет о возвращении доверия", - сказал Устенко.

По его словам, еще один важный момент - завести деньги в экономику. "Если они где-то спрятаны, они могут работать, а могут и не работать. Думаю, чаще - нет, особенно если речь идет о населении, которое получало доходы в конверте и не платило налоги", - добавил он.

Кроме того, он отметил мотив международного контроля. "И хотя это было давно, подобное внимание и контроль будет нарастать. Украина присоединилась к большому количеству международного регулирования, которое касается как раз этой сферы. Обмен информацией уже активизировался и его будет еще больше", - рассказал Устенко.

"И на последнее место я бы поставил мотив по сбору средств в госбюджет. Это далеко не ключевое в этой истории. Рассчитывать на какие-то четкие суммы нельзя, давать оценки сколько это будет достаточно сложно", - заключил советник Зеленского.