У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям

"Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри", - сказав Устенко.

За його словами, ще один важливий момент - завести гроші в економіку. "Якщо вони десь заховані, вони можуть працювати, а можуть і не працювати. Думаю, частіше - ні, особливо якщо мова йде про населення, яке отримувало доходи в конверті та не сплачувало податки", - додав він.

Крім того, він зазначив мотив міжнародного контролю. "І хоча це було давно, подібна увага і контроль буде наростати. Україна приєдналась до великої кількості міжнародного регулювання, яке стосується саме цієї сфери. Обмін інформацією вже активізувався і його буде ще більше", - розповів Устенко.

"І на останнє місце я б поставив мотив по збору коштів до держбюджету. Це далеко не ключове в цій історії. Розраховувати на якісь чіткі суми не можна, давати оцінки скільки це буде досить складно", - підсумував радник Зеленського.