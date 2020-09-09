У Зеленского объяснили порядок инспекции возле Шумов и призвали Россию вернуться в СЦКК

Фото: Офис президента (РБК-Украина)

В Офисе президента объяснили, как будет проходить инспекция возле населенного пункты Шумы на Донбассе, о которой ранее договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Также призвали Россию вернуться в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что Россия вышла из СЦКК и призвали ее вернутся назад, не использовать боевые действия себе в пользу.

"Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться в СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее ОБСЕ еще раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Напомним, 6 сентября ситуация в зоне боевых действий обострилась. Боевики нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский защитник.

Также сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе. Дата разговора пока неизвестна.

Кроме того, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на боевиков.