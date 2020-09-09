У Зеленського пояснили порядок інспекції біля Шумів і закликали Росію повернутися в СЦКК

Фото: Офіс президента (РБК-Україна)

В Офісі президента пояснили, як буде проходити інспекція біля населеного пункти Шуми на Донбасі, про яку раніше домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Також закликали Росію повернутися в Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

Про це повідомляє прес-служба ОП.

"Юридично інспекції проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник - ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень стосовно будь-яких порушень домовленостей українською стороною", - йдеться в повідомленні.

В ОП нагадали, що Росія вийшла з СЦКК і закликали її повернуться назад, не використовувати бойові дії собі на користь.

"Ще раз разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися в СЦКК, утримуватися від цього - абсурдно", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше ОБСЄ ще раз підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація у зоні бойових дій загострилася. Бойовики порушили перемир'я, в результаті чого загинув український захисник.

Також повідомлялося, що МЗС України ініціював переговори з російською стороною після обстрілу на Донбасі. Дата розмови поки невідома.

Крім того, у відповідь на загострення на Донбасі в Офісі президента України зажадали термінового втручання Росії. Українська сторона вважає, що Москва повинна вплинути на бойовиків.