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У Зеленского объяснили, почему Россия согласилась на "зерновое соглашение"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия согласилась на "зерновое соглашение", чтобы отбелить себя, сохранить позиции в Африке и улучшить отношение к себе в ООН.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОПУ.

По его словам, Россия на международной арене пытается смягчить отношение к себе как к токсичной стране. Поэтому РФ согласилась заключить договор о разблокировке украинского экспорта.

"Поэтому, чтобы избежать обвинений в причинении голода в союзных странах (Африки - ред.), Россия подписала это соглашение. Таким образом она также получила лучшую позицию в ООН", - отметил Подоляк.

Он добавил, что Кремлю важно, чтобы международные организации использовали слово "Россия" в позитивном контексте.

Однако Подоляк добавил, что отношение к России в Европе начало меняться. Он напомнил об изменениях политического курса Германии, которая ранее считала Москву надежным партнером.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы Германия ускорила поставки оружия. Время для нас - это самое важное. Чем раньше и чем больше оружия мы получим, тем меньше будут наши потери. Однако Германия сегодня стоит на четкой проукраинской позиции", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, немецкие СМИ сообщают, что Берлин в течение нескольких месяцев игнорирует просьбу Украины о поставках вооружения.

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