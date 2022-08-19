У Зеленського пояснили, чому Росія погодилася на "зернову угоду"

За його словами, Росія на міжнародній арені намагається пом’якшити ставлення до себе як до токсичної країни. Тому РФ погодилася укласти договір про розблокування українського експорту.

"Тож, щоб уникнути звинувачень у спричиненні голоду в союзних країнах (Африки - ред.), Росія підписала цю угоду. Таким чином вона також здобула кращу позицію в ООН", - зазначив Подоляк.

Він додав, що Кремлю важливо, аби міжнародні організації використовували слово "Росія" в позитивному контексті.

Проте Подоляк додав, що ставлення до Росії в Європі почало змінюватися. Він нагадав про зміни політичного курсу Німеччини, яка раніше вважала Москву надійним партнером.

"Звичайно, ми хотіли б, щоб Німеччина пришвидшила постачання зброї. Час для нас - це найважливіше. Що раніше і що більше зброї ми отримаємо, то меншими будуть наші втрати. Однак Німеччина сьогодні стоїть на чіткій проукраїнській позиції", - підкреслив Подоляк.