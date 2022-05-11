У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретное время вступления Украины в ЕС

Чиновник отметил, что Украина сейчас идет по этим этапам. В частности, Киев уже передал две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюз.

"Есть процедура вступления любой страны в Европейский союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии - им нужно время", - рассказал Жовква.

Замглавы ОПУ добавил, что украинская сторона ставит сроки до конца мая, и просит Еврокомиссию "работать быстро", как это делает наша страна.

"Дальше - статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет - не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", - отметил он.

Жовква добавил, что сейчас ни одно государство не выступает против евроинтеграции Украины. Так, напомнил он, глава Бундестага Бербель Бас выразила надежду, что процесс вступления Украины в Евросоюз "не продлится десятилетие", а глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин настаивает на полном членстве Украины в ЕС.

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", - сказал заместитель руководителя ОПУ.