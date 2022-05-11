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У Зеленського пояснили, чому не можна назвати конкретний час вступу України до ЄС

Фото: Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента України (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Процедура вступу України до Європейського Союзу передбачає певні етапи, і назвати конкретну кінцеву дату не можна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що Україна зараз йде по цих етапах. Зокрема, Київ вже передав дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюз.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії - їм потрібен час", - розповів Жовква.

Заступник голови ОПУ додав, що українська сторона ставить терміни до кінця травня, і просить Єврокомісію "працювати швидко", як це робить наша країна.

"Далі - статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться - не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", - зазначив він.

Жовква додав, що зараз жодна держава не виступає проти євроінтеграції України. Так, нагадав він, глава Бундестагу Бербель Бас висловила надію, що процес вступу України до Євросоюзу "не триватиме десятиліття", а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", - сказав заступник керівника ОПУ.

Як повідомлялося раніше, 10 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може затягнутися на десятиліття, і висловився про створення нового "європейського політичного співтовариства", прийнявши до його складу Україну.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.

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