У Зеленського пояснили, чому не можна назвати конкретний час вступу України до ЄС

Чиновник зазначив, що Україна зараз йде по цих етапах. Зокрема, Київ вже передав дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюз.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії - їм потрібен час", - розповів Жовква.

Заступник голови ОПУ додав, що українська сторона ставить терміни до кінця травня, і просить Єврокомісію "працювати швидко", як це робить наша країна.

"Далі - статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться - не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", - зазначив він.

Жовква додав, що зараз жодна держава не виступає проти євроінтеграції України. Так, нагадав він, глава Бундестагу Бербель Бас висловила надію, що процес вступу України до Євросоюзу "не триватиме десятиліття", а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", - сказав заступник керівника ОПУ.