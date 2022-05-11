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У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретное время вступления Украины в ЕС

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 06:42
У Зеленского объяснили, почему нельзя назвать конкретное время вступления Украины в ЕС Фото: Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента Украины (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Процедура вступления Украины в Европейский союз предполагает определенные этапы, и назвать конкретную конечную дату нельзя.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник отметил, что Украина сейчас идет по этим этапам. В частности, Киев уже передал две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюз.

"Есть процедура вступления любой страны в Европейский союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии - им нужно время", - рассказал Жовква.

Замглавы ОПУ добавил, что украинская сторона ставит сроки до конца мая, и просит Еврокомиссию "работать быстро", как это делает наша страна.

"Дальше - статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет - не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", - отметил он.

Жовква добавил, что сейчас ни одно государство не выступает против евроинтеграции Украины. Так, напомнил он, глава Бундестага Бербель Бас выразила надежду, что процесс вступления Украины в Евросоюз "не продлится десятилетие", а глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин настаивает на полном членстве Украины в ЕС.

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", - сказал заместитель руководителя ОПУ.

Как сообщалось ранее, 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на десятилетия, и высказался о создании нового "европейского политического сообщества", приняв в его состав Украину.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Европа не даст статус страны-кандидата в июне, то это будет обманом украинской стороны.

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