ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського пояснили, чому не можна назвати конкретний час вступу України до ЄС

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 06:42
У Зеленського пояснили, чому не можна назвати конкретний час вступу України до ЄС Фото: Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента України (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Процедура вступу України до Європейського Союзу передбачає певні етапи, і назвати конкретну кінцеву дату не можна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що Україна зараз йде по цих етапах. Зокрема, Київ вже передав дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюз.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії - їм потрібен час", - розповів Жовква.

Заступник голови ОПУ додав, що українська сторона ставить терміни до кінця травня, і просить Єврокомісію "працювати швидко", як це робить наша країна.

"Далі - статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться - не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", - зазначив він.

Жовква додав, що зараз жодна держава не виступає проти євроінтеграції України. Так, нагадав він, глава Бундестагу Бербель Бас висловила надію, що процес вступу України до Євросоюзу "не триватиме десятиліття", а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", - сказав заступник керівника ОПУ.

Як повідомлялося раніше, 10 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може затягнутися на десятиліття, і висловився про створення нового "європейського політичного співтовариства", прийнявши до його складу Україну.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Ігор Жовква Вступ в ЄС
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Особиста помилка Путіна і найновіші криворіжці. Чим живе зараз батьківщина Зеленського