У Зеленского объяснили, почему не готовы идти на компромиссы с РФ, несмотря на уговоры Запада

Некоторые западные партнеры уговаривают Украину пойти на компромиссы в войне с Россией. Но Украина не собирается довольствоваться малым и соглашаться на Минск-3 , поскольку на весах судьба украинцев.

"Хочу максимально полного понимания того, что еще ничего не закончилось. Поэтому надо продолжать воевать по всем направлениям. Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания", - говорит он. .

По его словам, сегодня определенными политическими устами Украине предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира.

"Так вот, чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении - ни одной власти и ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", - уверяет Подоляк.

Он подчеркивает, что не может быть и речи о замораживании конфликта.

"Во-первых, любая заморозка - это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны "Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3", - объясняет советник главы ОП.

Во-вторых, как подчеркивает он, геополитические "стратеги" говорят о территории, но никто не говорит о людях.

"С начала войны свой дом покинули уже 13 млн украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли те, кто призывает к замораживанию войны, пожизненно удерживать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев также оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране", - отмечает Подоляк.

Он уверен, что любая война завершается за столом переговоров, и это не будет исключением.

"Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта этому будут способствовать", - констатирует Подоляк.