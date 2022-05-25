У Зеленського пояснили, чому не готові йти на компроміси з РФ, попри умовляння Заходу

Деякі західні партнери вмовляють Україну піти на компроміси у війні з Росією. Але Україна не збирається задовольнятися малим та погоджуватись на Мінськ-3 , оскільки на вагах доля українців.

"Хочу максимально повного розуміння того, що ще нічого не закінчилося. Тому треба продовжувати воювати на всіх напрямках. Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання", - каже він.

За його словами сьогодні певними політичними вустами Україні пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт та здача частини територій заради миру.

"Так от, щоб не було двозначності. Україна не братиме участі в цьому обговоренні. Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку - жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію", - запевняє Подоляк.

Він підкреслює, що не може бути й мови про заморожування конфлікту.

"По-перше, будь-яке заморожування - це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить та заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків із досвідом сьогоднішньої війни. Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - пояснює радник голови ОП.

По-друге, як наголошує він, геополітичні "стратеги" говорять про території, але ніхто не говорить про людей.

"З початку війни свій дім залишили вже 13 млн українців. Ці люди не повернуться жити на окуповані території чи в "сіру" зону бойових дій. Бо це ризиковано. А значить, у нас не буде економіки. Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви в цьому. Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює", - наголошує Подоляк.

Він впевнений, що будь-яка війна завершується за столом переговорів, і ця не буде винятком.

"Але переговори стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися. Для цього Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію. Навряд чи заяви про поступки, збереження обличчя чи заморожування конфлікту цьому сприятимуть", - констатує Подоляк.