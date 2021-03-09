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У Зеленского объяснили, почему все еще не состоялся разговор с Байденом

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 01:57
У Зеленского объяснили, почему все еще не состоялся разговор с Байденом Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Для общения президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом нужно подготовить "платформу". Кроме разговоров должно быть действие.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Алесе Бацман.

Мендель заявила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января, но у него до сих пор "даже администрация не сформирована". А тот факт, что Байден уже успел пообщаться с лидерами целого ряда государств, пресс-секретарь президента Украины объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".

Несмотря на это, пресс-секретарь Зеленского сообщила, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит", - сказала она.

"Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу", - заключила Мендель.

Отметим, Байден уже провел первую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой вспоминал войну в Украине. Однако разговора с Зеленским еще не было.

Напомним, в начале февраля Кулеба рассказал, что Украина и США обсудили возможность первого телефонного разговора Зеленского и Байдена, но дата контакта двух президентов еще не определена.

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