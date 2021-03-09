У Зеленского объяснили, почему все еще не состоялся разговор с Байденом

Мендель заявила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января, но у него до сих пор "даже администрация не сформирована". А тот факт, что Байден уже успел пообщаться с лидерами целого ряда государств, пресс-секретарь президента Украины объяснила тем, что у него "есть такая же склонность к результативности, как и у Зеленского".

Несмотря на это, пресс-секретарь Зеленского сообщила, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит", - сказала она.

"Поговорить, это хорошо. А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу", - заключила Мендель.