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У Зеленського пояснили, чому все ще не відбулася розмова з Байденом

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 01:57
У Зеленського пояснили, чому все ще не відбулася розмова з Байденом Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Для спілкування президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом потрібно підготувати "платформу". Крім розмов має бути дія.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель заявила, що інавгурація Байдена відбулася наприкінці січня, але у нього досі "навіть адміністрація не сформована". А той факт, що Байден вже встиг поспілкуватися з лідерами цілої низки держав, прес-секретар президента України пояснила тим, що у нього "є така ж схильність до результативності, як і у Зеленського".

Прес-секретар Зеленського повідомила, що вже зв'язалася з прес-службою Білого дому.

"Контакти відбуваються постійно на певному рівні, і в цьому немає абсолютно жодного негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що з США, у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається", - сказала вона.

"Поговорити, це добре. А щоб була дія, до цього потрібно підготувати платформу", - заявила Мендель.

Зазначимо, Байден вже провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої згадував війну в Україні. Однак розмови з Зеленським ще не було.

Нагадаємо, на початку лютого Кулеба розповів, що Україна і США обговорили можливість першої телефонної розмови Зеленського і Байдена, але дата контакту двох президентів ще не визначена.

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