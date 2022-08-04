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У Зеленского объяснили, что нужно Украине для укрепления переговорной позиции

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет вернуться за стол переговоров с Россией после укрепления позиций на поле боя. Для этого украинским военным нужно оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что "правильная" переговорная позиция содержит четыре составляющие. Среди них:

  • дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATACMS для уничтожения логистики россиян;
  • средства ПВО и ПРО для защиты городов;
  • ударные беспилотники;
  • бронированная техника для контрнаступлений ВСУ.

Переговоры Украины и России

Напомним, что сейчас между Украиной и Россией не ведутся переговоры о прекращении войны.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что в нынешней ситуации неуместно вести переговоры с РФ. По его словам, "пока россиянам не набьют лицо", они ничего не поймут.

Также глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговорный процесс после контрнаступления на отдельных участках. Он считает, что это может произойти до конца августа.

При этом российская сторона после "зернового соглашения" захотела более широких переговоров с Украиной.

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