У Зеленского обратились к предателям в Херсоне: пощады больше не будет

По его словам, Офис президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области и преступления, в частности, насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи, попытки создать фиктивные управленческие структуры.

"Мы также фиксируем все немногочисленные имена коллаборационистов - каждого из них обязательно ждет ряд подсудимых. Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками", - отметил Подоляк.

В то же время, он намекнул, что не все коллаборанты доживут до суда, поскольку могут получить "награду уже сейчас".

"Наш специальный "наградный отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!", - добавил он.

Чего добиваются оккупанты в Херсоне

Накануне стало известно, что оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к РФ". Тем временем у Путина не исключают такой сценарий, но настаивают, чтобы "все было легитимно как с Крымом".