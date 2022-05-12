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У Зеленского обратились к предателям в Херсоне: пощады больше не будет

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона фиксирует имена и действия коллаборантов в оккупированном Херсоне. Каждого из них ждет "максимально жесткая" скамья подсудимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Офис президента отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области и преступления, в частности, насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи, попытки создать фиктивные управленческие структуры.

"Мы также фиксируем все немногочисленные имена коллаборационистов - каждого из них обязательно ждет ряд подсудимых. Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками", - отметил Подоляк.

В то же время, он намекнул, что не все коллаборанты доживут до суда, поскольку могут получить "награду уже сейчас".

"Наш специальный "наградный отдел" работает круглосуточно. Просто ждите своей очереди!", - добавил он.

Чего добиваются оккупанты в Херсоне

Накануне стало известно, что оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к РФ". Тем временем у Путина не исключают такой сценарий, но настаивают, чтобы "все было легитимно как с Крымом".

Напомним, на идею оккупационных властей отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, коллаборанты делают заявления космического масштаба и космической глупости.

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