У Зеленського звернулися до зрадників у Херсоні: пощади більше не буде

За його словами, Офіс президента відстежує всі рухи російських окупантів в Херсонській області і злочини, зокрема, насильство над людьми, масові викрадення, тортури в підвалах, крадіжки, спроби створити фіктивні управлінські структури.

"Ми також фіксуємо всі нечисленні імена колабораціоністів - кожного з них обов'язково чекає ряд підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що ніякої пощади зрадникам більше не буде. Тому ще раз повторю: кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних з подальшими великими тюремними термінами", - зазначив Подоляк.

У той же час, він натякнув, що не всі колаборанти доживуть до суду, оскільки можуть отримати "нагороду вже зараз".

"Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!",- додав він.

Чого домагаються окупанти в Херсоні

Напередодні стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням "приєднати регіон до РФ". Тим часом у Путіна не виключають такий сценарій, але наполягають, щоб "все було легітимно як з Кримом".