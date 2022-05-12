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У Зеленського звернулися до зрадників у Херсоні: пощади більше не буде

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона фіксує імена і дії колаборантів в окупованому Херсоні. Кожного з них чекає "максимально жорстка" лава підсудних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Офіс президента відстежує всі рухи російських окупантів в Херсонській області і злочини, зокрема, насильство над людьми, масові викрадення, тортури в підвалах, крадіжки, спроби створити фіктивні управлінські структури.

"Ми також фіксуємо всі нечисленні імена колабораціоністів - кожного з них обов'язково чекає ряд підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що ніякої пощади зрадникам більше не буде. Тому ще раз повторю: кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних з подальшими великими тюремними термінами", - зазначив Подоляк.

У той же час, він натякнув, що не всі колаборанти доживуть до суду, оскільки можуть отримати "нагороду вже зараз".

"Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!",- додав він.

Чого домагаються окупанти в Херсоні

Напередодні стало відомо, що окупаційна влада Херсонської області хоче звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням "приєднати регіон до РФ". Тим часом у Путіна не виключають такий сценарій, але наполягають, щоб "все було легітимно як з Кримом".

Нагадаємо, на ідею окупаційної влади відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, колаборанти роблять заяви космічного масштабу і космічної дурості.

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