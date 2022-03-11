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У Зеленського звернулися до білорусів після провокації РФ: не дайте втягнути себе у війну

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П'ятниця 11 березня 2022 17:26
У Зеленського звернулися до білорусів після провокації РФ: не дайте втягнути себе у війну Фото: Радник Голови ОП Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

В офісі президента України відреагували на провокацію російських окупантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна на відеозвернення радника Голови ОП Олексія Арестовича.

Арестович записав відеозвернення, в якому розповів деталі про провокацію Росії на кордоні з Білоруссю.

"Шановні білоруси, сьогодні Лукашенко в Москві. І саме під цей його візит, о 14:00 російські літаки вдарили по території України в Рівненській області, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли в бік білоруського кордону", - розповів радник глави ОП.

Він закликав жителів Білорусі не дозволяти втягувати себе в злочинну авантюру.

"Ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні собі дозволити втягнути себе в цю злочинну авантюру. Яку росіяни використовують абсолютно свідомо. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських солдатів. Не треба вам в їх число", – заявив Олексій Арестович.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Міністр оборони України Резніков попередив про можливу провокацію РФ на кордоні з Білоруссю.

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