У Зеленського про німецькі танки: допоможуть пришвидшити темпи та локалізувати війну

Він зазначив, що розчарований через затримку з постачаннями танків західного зразка.

"Ми розуміємо, що у деяких країнах є заборони. Але що повільніше це відбувається, то більше гине наших солдатів і мирних жителів. Було б важливим, якби Німеччина зайняла тут лідируючу позицію", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що німецькі танки Leopard та інші сучасні танки допоможуть прискорити темпи війни.

"Від 300 до 400 таких танків насправді перевершили б 2000–3000 радянських танків… Це різко прискорило б темп війни і дало старт завершальним етапам", - пояснив він.

За словами Подоляка, швидке постачання танків українським військам локалізує бойові дії і допоможе зменшити лінію фронту.

"Вона (війна - ред.) не розшириться, а залишиться на окупованих територіях і буде вирішена танковою війною", - підкреслив радник керівника ОП.

Подоляк очікує, що партнери все ж досягнуть угоди про постачання танків і ракет великої дальності, оскільки Росія "збирається залучити набагато більше військ, багато застарілої радянської техніки і все, що у них лишилося".