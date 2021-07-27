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У Зеленского назвали вероятного представителя США на саммите Крымской платформы

Автор: Сергей Пышкин

В офисе президента сообщили, кто вероятнее всего будет выступать представителем Соединенных Штатов Америки во время саммита Крымской платформы. Украина, со своей стороны, будет рада любой стране, которая также примет участие во встрече.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

По словам представителя главы страны, вероятнее всего то, что представителем США будет выступать американский министр транспорта Питер Буттиджич.

"Я не могу это подтвердить, но я думаю, что так и есть, что он будет представлять США на саммите Крымской платформы", - отметил Никифоров.

Спикер добавил, что Украина, со своей стороны, будет рада любой стране, которая также будет представлена во время саммита Крымской платформы.

"Эта тема 5 лет не поднималась вообще и мы сдвигаем ее с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы будем рады на Крымской платформе", - отметил пресс-секретарь Зеленского.

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