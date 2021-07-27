У Зеленського назвали імовірного представника США на саміті Кримської платформи

За словами речника голови країни, найімовірніше те, що представником США виступатиме американський міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

"Я не можу це підтвердити, але я думаю, що так і є, що він буде представляти США на саміті Кримської платформи", - зауважив Никифоров.

Речник додав, що Україна, зі свого боку, буде рада будь-якій країні, яка також буде представлена під час саміту Кримської платформи.

"Ця тема 5 років не підіймалася взагалі й ми зрушуємо її з мертвої участі, тому будь-якій участі будь-якої країни ми раді на Кримській платформі", - відзначив прессекретар Зеленського.