У Зеленского назвали условия для возобновления переговоров с Россией

Возобновление переговоров Украины с Россией возможно лишь при условии нескольких важных тактических поражений страны-агрессора. Иначе РФ откажется от них или же попытается обмануть договаривающиеся стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка в интервью французской газете Le Figaro.

"К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договаривающиеся стороны. Она на полную использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который является неприемлемым для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений", - сказал он.

Подоляк отметил, что Россия не может захватить больше украинских территорий. Она использует стратегию террористических атак, сознательно нанося удары по местам, где находятся лишь мирные жители.

"Их цель - деморализовать и посеять панику среди населения, чтобы оно давило на правительство и требовало немедленного заключения мирного договора на любых условиях. Но Украина сейчас крайне мобилизована, и население понимает, что те жертвы, на которые оно сегодня идет, необходимые для победы над Россией" - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что пока контактов на военно-политическом уровне между Украиной и РФ нет. Однако есть диалог по гуманитарной составляющей - обмену пленными, телами погибших бойцов, по гуманитарным коридорам, а также переговоры через посредников по экспорту зерна.

Подоляк подчеркнул, что Украина стремится к победе и освобождению всех своих территорий.

"Это условие выживания украинской нации. Путин не раз говорил, что его целью является не просто захват определенной территории, а полный захват Украины с уничтожением нынешней сущности украинского государства", - сказал он.

Подоляк отметил, что мировые лидеры должны понять, что эта война - это война демократии против авторитаризма. Если Россия победит, то она будет доминировать в Европе, а также попытается посягнуть на другие страны, как Польша, страны Балтии и Молдову.

Победа Украины над Россией обеспечит спокойное будущее Европе и другим странам мира - без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и без угрозы нового вооруженного конфликта.

"Украинцы готовы умирать за свободу, и они за нее умирают. Задача Европы - просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну! Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет", - добавил Подоляк.