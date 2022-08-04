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Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 18:52
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Заявления Российской Федерации о якобы готовности к диалогу, являются обычной ложью. Россия, это террорист, призывающий к переговорам после совершенных им череды зверств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время онлайн встречи с представителями африканских СМИ.

"Это не диалог, это не примирение, это ультиматум с их стороны, который звучит так: "Если вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем вас убивать". Но они говорят в медиа: "Мы готовы к диалогу". Это ложь! Что это за диалог? Как референдум в Крыму? С оружием в руках они с нами готовы говорить?", - заявил президент.

По словам Зеленского, Россия чувствует в себе силу и является безжалостной к человеческой жизни, однако Кремль должен был знать, что Украина будет защищаться, если он так будет себя вести.

"Мы защищаемся, мы на своей земле", - добавил президент Украины.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Зеленский призвал главу Кремля Владимира Путина задуматься о завершении войны. Президент провел символическую параллель между возрастом главы Кремля и существованием СССР.

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Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
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