У Зеленського назвали умови для відновлення переговорів з Росією

Відновлення переговорів України з Росією можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок країни-агресора. Інакше РФ відмовиться від них або ж спробує обманути договірні сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

"На жаль, із Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості й хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес із Росією можливий лише за умови кількох важливих тактичних поразок", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Росія не може захопити більше українських територій. Вона використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де перебувають лише мирні жителі.

"Їхня мета - деморалізувати й посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах. Але Україна зараз вкрай мобілізована, і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією" - сказав Подоляк.

Радник керівник ОП додав, що наразі контактів на військово-політичному рівні між Україною та РФ немає. Проте є діалог щодо гуманітарної складової - обміну полоненими, тілами загиблих бійців, щодо гуманітарних коридорів, а також переговори через посередників стосовно експорту зерна.

Подоляк наголосив, що Україна прагне перемоги та звільнення усіх своїх територій.

"Це умова виживання української нації. Путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності Української держави", - сказав він.

Подоляк зазначив, що світові лідери мають зрозуміти, що ця війна - це війна демократії проти авторитаризму. Якщо ж Росія переможе, то вона домінуватиме у Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, як Польщу, країни Балтії и Молдову.

Перемога України над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та іншим країнам світу - без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу і без загрози нового збройного конфлікту.

"Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи - просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам змогу виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація європейської спільноти на наступні п'ятдесят-сто років", - додав Подоляк.