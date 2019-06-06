У Зеленского назвали условия снятия блокады с ОРДЛО

В Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации. Об этом заявила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

Она заявила, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В связи с чем Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула Мендель.

Она отметила, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Сегодня на брифинге представитель Укрины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что условием снятия Украиной торговой блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен стать возврат находящихся там предприятий собственникам.