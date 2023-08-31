У Зеленського назвали три варіанти створення спецтрибуналу для РФ

Перший - створення трибуналу через рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН). Як зазначив чиновник, українська сторона наполягає саме на такій моделі, яка для нашої держави є ключовою та пріоритетною.

"Таке всеосяжне рішення справді зробило б такий механізм максимально легітимним, і шлях імплементації рішень цього трибуналу після засудження конкретних чиновників країни-агресора був би набагато коротшим", - сказав заступник голови ОП.

Другий варіант нагадує модель Нюрнберзького трибуналу. У цьому випадку, пояснив Смирнов, Україна має вийти із декларацією у формі міжнародного договору про створення трибуналу, який буде відкритий для підписання та ратифікації країнами цивілізованого світу.

При цьому чиновник звернув увагу, що цей процес є тривалим, і про створення такої моделі зараз є підписи лише чотирьох країн.

Третя модель є гібридною. Так, спочатку такий суд має бути створений як частина судової системи України, для чого потрібно вносити зміни до Конституції, що в режимі воєнного стану зробити не можна.

За словами Смирнова, створення такого трибуналу як частини судової системи нашої країни "приведе або містить великий ризик того, що злочин агресії фактично опуститься до рівня конфлікту між двома країнами", що є неприпустимим, позаяк його наслідки "сьогодні відчутні для всіх, і не тільки в Україні".

Заступник голови ОП додав, що Україна виступає проти гібридної моделі спецтрибуналу.

Також Смирнов розповів, що ще однією опцією розглядалася можливість створення трибуналу в іншій міжнародній авторитетно визнаній юрисдикції, включаючи Нідерланди. При цьому, зазначив він, навіть у цьому випадку Україна наполягатиме на рішенні Генасамблеї ООН на підтримку такого трибуналу.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

Нагадаємо, що на початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

До групи, яка працює над створенням трибуналу зі злочинів агресії Росії проти України, входять 37 країн.

У червні член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.