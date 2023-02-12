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У Зеленського назвали три ключові рішення для відновлення стабільності у світі

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Неділя 12 лютого 2023 16:54
У Зеленського назвали три ключові рішення для відновлення стабільності у світі Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби світ повернувся до стабільності, санкційний тиск на Росію має посилитися, а Україна має отримати далекобійну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності:

  • Надати Україні далекобійну зброю, тим самим скоротивши можливості Росії на полі бою.
  • Посилити санкції проти держави-агресора, адже всесвітня економіка має жити без Росії.
  • Організувати спецтрибунал проти російського диктатора Володимира Путін та його оточення, які мають втратити свій імунітет. Так, важливо притягнути винних за агресію проти України до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації цього тижня.

Окрім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що новий санкційний пакет проти Росії буду націлений проти військової машини країни-агресора.

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