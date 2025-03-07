У Зеленського назвали три ключові аспекти для переговорів з США у Саудівської Аравії

Він виключив одностороннє припинення вогню, яке не приведе до переговорного процесу. За словами Подоляка, немає прив'язки припинення вогню до підпису угоди про корисні копалини. Це процеси, які йдуть паралельно.

"Багато обговорень на даному етапі. Є пряма комунікація між адміністраціями президентів про те, що треба буде зустрічатися у двосторонньому форматі. Це може бути в Ер-Ріяді безумовно. У президента там буде офіційна зустріч з представниками Саудівської Аравії, а потім вже буде двостороння зустріч на рівні адміністрацій Америка-Україна і так далі. От про це йдеться", - сказав Подоляк.





Радник керівника ОП назвали три ключові аспекти для переговорів з США у Саудівської Аравії. Перше - це те, як буде виглядати рамкова угода між Україною та США, оскільки вона все ще допрацьовується. Другий аспект переговорів - військова допомога.

"Не забуваємо, що для нас є там певні критичні види озброєнь, які можуть надавати тільки Сполучені Штати, ну чи обсяг певних критичних інструментів, такі як ракети до Patriot, враховуючи, що Росія не припиняє ракетні атаки по території України. І третє - це якраз таке ключове. Щодо того, який може бути формат переговорного процесу з Росією? Ну тобто, які там можуть бути етапи і як будуть узгоджені позиції між нами, Європою і США", - пояснив Подоляк.