У Зеленского назвали сроки запуска реформированной ВККС и Этического совета

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). До 11 сентября будет сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС.

"Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решение от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Насчет Этического совета - там такие же сроки", - заявил он.

Вениславский добавил, что к концу года ВККС уже может заработать.

"Я убежден, что к концу этого года мы получим ВККС, работающий. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственную ВСП, которая не будет рассматривать долгое время производства", - заявил он.