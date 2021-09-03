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У Зеленского назвали сроки запуска реформированной ВККС и Этического совета

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Пятница 03 сентября 2021 19:27
У Зеленского назвали сроки запуска реформированной ВККС и Этического совета Фото: представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). До 11 сентября будет сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Вениславского "24 каналу".

"Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решение от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Насчет Этического совета - там такие же сроки", - заявил он.

Вениславский добавил, что к концу года ВККС уже может заработать.

"Я убежден, что к концу этого года мы получим ВККС, работающий. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственную ВСП, которая не будет рассматривать долгое время производства", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.

Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.

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