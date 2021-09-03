У Зеленського назвали терміни запуску реформованої ВККС та Етичної ради

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що зараз відбувається процес формування конкурсних комісій з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). До 11 вересня буде сформована конкурсна комісія, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС.

"Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС. Очікуємо рішення від наших міжнародних партнерів. У них є час до 11 вересня. Тобто протягом тижня ми вже повинні отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС. Щодо Етичної ради - там такі ж терміни", - заявив він.

Веніславський додав, що до кінця року ВККС вже може запрацювати.

"Я переконаний, що до кінця цього року ми отримаємо ВККС, який працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо більш відповідальну ВРП, яка не розглядатиме довгий час виробництва", - заявив він.