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У Зеленського назвали терміни запуску реформованої ВККС та Етичної ради

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П'ятниця 03 вересня 2021 19:27
У Зеленського назвали терміни запуску реформованої ВККС та Етичної ради Фото: представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що зараз відбувається процес формування конкурсних комісій з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). До 11 вересня буде сформована конкурсна комісія, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Веніславського "24 каналу".

"Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС. Очікуємо рішення від наших міжнародних партнерів. У них є час до 11 вересня. Тобто протягом тижня ми вже повинні отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС. Щодо Етичної ради - там такі ж терміни", - заявив він.

Веніславський додав, що до кінця року ВККС вже може запрацювати.

"Я переконаний, що до кінця цього року ми отримаємо ВККС, який працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо більш відповідальну ВРП, яка не розглядатиме довгий час виробництва", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ветував законопроект № 3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз вже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.

Так, Рада прийняла цей документ у другому читанні в кінці червня.

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