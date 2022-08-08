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У Зеленского назвали "самые страшные" санкции против России

Фото: советник президента Олег Устенко (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Самыми страшными санкциями против России является ограничение на доступ к новым технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко на телемарафоне.

"… Когда ты не пытаешься играть по цивилизованным правилам, то ты можешь забыть о том, что у тебя будет доступ ко всему тому новому, чем сейчас так щедро делится мир… Здесь мне кажется самые страшные санкции, если мы говорим о долгосрочной перспективе, - это отрезание России от рынка новых технологий. Ты можешь пытаться качать нефть по старым технологиям… ты можешь производить какую-то продукцию, но мир идет вперед и достаточно быстро", - отметил он.

По его словам, если у страны нет доступа к новым технологиям, то в конце концов экономический рост будет сжиматься, и она отстанет от остального мира.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде одобрить расширение санкций против России. Новые ограничения будут включать в том числе запрет на выдачу банковских карт гражданам страны-агрессора.

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Санкции против России