Расширение санкций против России: появился текст президентского проекта

Украина собирается расширить санкции против России и ее граждан. Соответствующий проект внес в парламент президент Владимир Зеленский, текст документа уже появился на сайте Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления № 7640 .

Таким образом президент рекомендует Раде принять решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;

остановка разрешений на пользование недрами;

запрет приватизировать или арендовать государственное имущество;

запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией;

запрет на заход российских судов и самолетов;

прекращение выдачи налички и платежных карточек лицам, которые связаны с агрессором;

запрет на приобретение ценных бумаг российских эмитентов;

запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в Россию;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в Россию;

запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

Указанные санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.