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Расширение санкций против России: появился текст президентского проекта

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 14:07
Расширение санкций против России: появился текст президентского проекта Фото: Украина собирается расширить санкции против России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина собирается расширить санкции против России и ее граждан. Соответствующий проект внес в парламент президент Владимир Зеленский, текст документа уже появился на сайте Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №7640.

Таким образом президент рекомендует Раде принять решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".

Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

  • запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;
  • остановка разрешений на пользование недрами;
  • запрет приватизировать или арендовать государственное имущество;
  • запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией;
  • запрет на заход российских судов и самолетов;
  • прекращение выдачи налички и платежных карточек лицам, которые связаны с агрессором;
  • запрет на приобретение ценных бумаг российских эмитентов;
  • запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в Россию;
  • запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в Россию;
  • запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.

Указанные санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.

Напомним, что Владимир Зеленский подал в Раду проект о расширении санкций против РФ 6 августа.

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