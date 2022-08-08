Расширение санкций против России: появился текст президентского проекта
Украина собирается расширить санкции против России и ее граждан. Соответствующий проект внес в парламент президент Владимир Зеленский, текст документа уже появился на сайте Верховной рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №7640.
Таким образом президент рекомендует Раде принять решение СНБО от 5 августа "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации".
Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.
В то же время санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.
Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:
- запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;
- остановка разрешений на пользование недрами;
- запрет приватизировать или арендовать государственное имущество;
- запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с Россией;
- запрет на заход российских судов и самолетов;
- прекращение выдачи налички и платежных карточек лицам, которые связаны с агрессором;
- запрет на приобретение ценных бумаг российских эмитентов;
- запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в Россию;
- запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в Россию;
- запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
Указанные санкции после принятия Верховной радой будут действовать в течение 10 лет.
Напомним, что Владимир Зеленский подал в Раду проект о расширении санкций против РФ 6 августа.
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