У Зеленського назвали "найстрашніші" санкції проти Росії

Найстрашнішими санкціями проти Росії є обмеження на доступ до нових технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента з економічних питань Олега Устенка на телемарафоні.
"...Коли ти не намагаєшся грати за цивілізованими правилами, то ти можеш забути про те, що у тебе буде доступ до всього того нового, чим зараз так щедро ділиться світ ... Тут мені здається найстрашніші санкції, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, - це відрізання Росії від ринку нових технологій. Ти можеш намагатися качати нафту за старими технологіями ... ти можеш виробляти якусь продукцію, але світ йде вперед і досить швидко", - зазначив він.
За його словами, якщо у країни немає доступу до нових технологій, то врешті-решт економічне зростання буде стискатися, і вона відстане від решти світу.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував Верховній раді схвалити розширення санкцій проти Росії. Нові обмеження включатимуть, зокрема, заборону на видачу банківських карток громадянам країни-агресора.
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