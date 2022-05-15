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У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Украина не сможет завершить войну против России в мае, но может уже в 2022 году. При условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе" - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что мировое сообщество должно всерьез отнестись к ядерным угрозам со стороны России, а также подготовить протокол действий на случай возможного применения такого оружия.

Кроме того, он разъяснил, зачем нужно признание России страной-террористом.

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