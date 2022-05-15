У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року

Україна не зможе завершити війну проти Росії в травні, але може вже в 2022 році. За умови, що західні партнери введуть нафтове ембарго і поставлять танки, літаки і артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто в світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки і артилерія. Покінчимо з цим разом " - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що світова спільнота має серйозно поставитися до ядерних загроз з боку Росії, а також підготувати протокол дій на випадок можливого застосування такої зброї.

Крім того, він роз'яснив, навіщо потрібно визнання Росії країною-терористом.

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