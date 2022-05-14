ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мир должен иметь протокол действий на случай применения ядерного оружия Россией, - Подоляк

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 21:37
Мир должен иметь протокол действий на случай применения ядерного оружия Россией, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен серьезно относиться к угрозам со стороны России в отношении ядерного оружия. Важно заранее подготовить протокол действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия сегодня, как непредсказуемый и психологически неустойчивый человек.

"Мир должен серьезно относиться к угрозам Российской Федерации. Понимаете, это как непредсказуемые и психоэмоционально неустойчивые люди. Россия примерно так и выглядит, как человек с пеной у рта, который бегает полуголой и угрожает ржавым ножом. Это примерно так выглядит", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, мир должен быть готовым к тому, что у России все же могут сдать нервы. Такой сценарий нужно предусмотреть и быть готовым к превентивным действиям.

"Нужно ответственно подходить, ибо у России все же ядерное оружие есть. Европейским странам, США необходимо заранее подготовить протокол действий, в том числе и превентивных, если у этих ребят все-таки нервы сдадут и они в своих мокрых штанах побегут нажимать кнопку", - добавил чиновник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что вторжение России на территорию Украины и испытания КНДР баллистических ракет - угрожают мировой безопасности.

Тем временем в России в очередной раз пожаловалась на то, что помощь Украине со стороны НАТО во время войны - повышает вероятность прямого конфликта Альянса со страной-оккупантом. А это, со своей стороны, грозит началом ядерной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Ирина Подоляк
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС