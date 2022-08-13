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У Зеленского назвали пять шагов для победы в войне против России

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 11:08
У Зеленского назвали пять шагов для победы в войне против России Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП.

По словам Ермака, Украине помогут следующее шаги:

  • признание России государством-спонсором терроризма;
  • визовый бан для россиян;
  • ограничение цены на нефть;
  • газовое эмбарго;
  • поставки Украине оружия.

"Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир", - отметил руководитель ОП.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.

После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.

Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

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